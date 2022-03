Berlin

Landespolitik

CDU-Generalsekretär: Wahl mit landesspezifischen Themen

Die CDU-Bundesspitze in Berlin hat auf die große Bedeutung landesspezifischer Themen bei der Landtagswahl im Saarland an diesem Sonntag hingewiesen. «Es ist deutlich, dass das eine Landtagswahl ist mit klaren saarländischen Themen, die dabei eine Rolle spielen», sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Montag in Berlin nach hybriden Beratungen des Parteipräsidiums. Die CDU habe auch früher schon häufig in Meinungsumfragen hinten gelegen, ergänzte er angesichts aktueller Umfragen.