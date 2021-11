CDU-Generalsekretär: Schüler erneut wegen Corona abgehängt

Wie gut klappt digitaler Unterricht in Schulen? Die oppositionelle rheinland-pfälzische CDU stellt fest, dass viele Schüler auch in der vierten Corona-Welle wegen Defiziten bei der Digitalisierung abgekoppelt würden. Die Landesregierung dagegen lobt die Fortschritte der Schulen in diesem Bereich.