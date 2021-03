Mainz

CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner kündigt Rücktritt an

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt zum 1. Mai niederlegen, teilte Schreiner am Dienstagabend auf einem kleinen Parteitag in Mainz mit. Die Landesvorsitzende Julia Klöckner, die auch Bundeslandwirtschaftsministerin ist, dankte Schreiner „für sein Engagement und seinen Einsatz“, wie die Partei mitteilte.