Mainz

CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz bestätigt Baldauf an Spitze

Trotz der Niederlage bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag bleibt der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf weiter an der Spitze der Landtagsfraktion. Baldauf sei einstimmig für weitere fünf Jahre zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden, teilte der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl nach der konstituierenden Sitzung der Fraktion am Mittwoch in Mainz mit.