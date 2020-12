Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 15:50 Uhr

Mainz

CDU-Abgeordneter fordert Infos zur Abgabe von Schutzkleidung

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Christoph Gensch, hat der Landesregierung vorgeworfen, nur einen Teil der dringend benötigten Schutzausrüstung an die Einrichtungen weiterzugeben. Der für die Beschaffung und Verteilung zuständige Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, wies den Vorwurf zurück. „Es kann absolut keine Rede davon sein, dass das Land dringend benötigte Materialien zurückhält“, sagte Placzek am Mittwoch in Mainz.