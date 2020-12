Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 11:10 Uhr

Mainz

CDU-Abgeordnete wollen Fonds für Vereine

Die CDU-Landtagsabgeordneten Marion Schneid und Dirk Herber haben in der Corona-Krise einen Unterstützungsfonds für die Sport- und Kulturvereine in Rheinland-Pfalz vorgeschlagen. Das Angebot solle sich ausdrücklich nur an solche Vereine richten, die nicht vom Rettungsschirm des Bundes erfasst werden, heißt es in einer Mitteilung der kulturpolitischen Sprecherin und des sportpolitischen Sprechers an die Deutsche Presse-Agentur in Mainz. Schneid und Herber schlagen eine Einmalzahlung in Höhe von 15 Euro pro Mitglied vor, die nicht zurückgezahlt werden müsse.