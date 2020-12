Archivierter Artikel vom 22.08.2020, 17:50 Uhr

Mainz

CDU will weniger Stehplätze in Schulbussen

Mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionszahlen setzt sich die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag für eine Halbierung der Stehplatzquote in Schulbussen auf 35 Prozent ein. Aktuell müssten Schülerinnen und Schüler in den Bussen zu oft eng beieinander stehen, weshalb die Corona-Schutzmaßnahmen nicht greifen könnten, heißt es in einem am Samstag bekannt gewordenen Antrag. Zudem sei dies auch „verkehrstechnisch eine gefährliche Situation“.