Mainz

CDU will Verbraucherschutz ins Gesundheitsministerium holen

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021, Christian Baldauf, will die Zuständigkeit für den Verbraucherschutz künftig im Gesundheitsministerium verankern. Im Falle eines Regierungswechsels solle ein eigenes Ministerium für Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz eingerichtet werden, teilte die Partei am Dienstag in Mainz mit. Bisher ist der Verbraucherschutz zusammen mit der Familien-, Frauen- und Jugendpolitik im Integrationsministerium angesiedelt.