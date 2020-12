Mainz

CDU will Übergang von der Kita zur Grundschule neu gestalten

Die CDU Rheinland-Pfalz geht mit der Forderung nach einer Neugestaltung des Übergangs von der Kita zur Grundschule in die Landtagswahl. Vor der Einschulung müsse es einen Sprachtest im Alter von vier Jahren geben, sagte Spitzenkandidat Christian Baldauf am Donnerstag und führte das Sprichwort an: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Baldauf stellte vier Mitglieder eines „Praktikerteams“ zur Bildungspolitik vor. Insgesamt sollen sieben Teams von Experten und Praktikern die CDU in der Zeit vor der Landtagswahl im März kommenden Jahres begleiten.