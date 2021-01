Mainz

CDU will Gesundheitsschutz über Datenschutz stellen

Die CDU-Fraktion will über einen Antrag im Landtagsplenum erreichen, dass Rettungskräfte, Notärzte oder Polizisten bei einem Einsatz rechtzeitig über eine Corona-Infektion vor Ort informiert werden. Für mehr Gesundheitsschutz sollte der Datenschutz zurückstehen, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Matthias Lammert am Freitag in Mainz.