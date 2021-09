Mainz

CDU will flächendeckendes Sirenennetz im Land

Die CDU-Landtagsfraktion macht sich für den Aufbau eines flächendeckenden Sirenennetzes in Rheinland-Pfalz stark. Dies sei notwendig, um die Bevölkerung frühzeitig vor Katastrophen zu warnen, sagte der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Mittwoch. „Kein Mensch weiß, wann die nächste Katastrophe droht“ – und das müsse nicht wieder eine Flutwelle wie Mitte Juli im Ahrtal sein. Auch andere Gefahren seien denkbar. Er forderte von der Landesregierung, den Aufbau eines solchen Netzes so schnell wie möglich anzupacken. Der Bund biete dafür eine Teilfinanzierung an.