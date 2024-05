CDU wäre laut Umfrage bei Europawahl stärkste Kraft

Mit Blick auf die Europäische Union überwiegen für die Rheinland-Pfälzer die Vorteile. Wäre die Europawahl am Sonntag, wäre die CDU stärkste Kraft. Zudem würde eine neue Partei die FDP einholen.

Mainz (dpa/lrs). Wäre am Sonntag Europawahl, bekäme die CDU in Rheinland-Pfalz einer Umfrage zufolge die meisten Stimmen. Laut «Rheinland-Pfalz-Trend» für den Mai 2024 käme die CDU auf 32 Prozent und läge damit in etwa auf dem Europawahl-Niveau von 2019 (31,3 Prozent). Die SPD könnte mit 20 Prozent rechnen und bliebe damit knapp unter ihrem letzten Europawahlergebnis von 21,3 Prozent.

Die Grünen kämen der Umfrage zufolge in Rheinland-Pfalz auf 12 Prozent. Bei der Europawahl 2019 hatten sie mit 16,7 Prozent ihren Rekordwert erzielt. Dahinter würde die AfD mit 11 Prozent landen (2019: 9,8 Prozent), gefolgt von den Freien Wählern mit 7 Prozent (2019: 2,9 Prozent) sowie der FDP mit 4 Prozent (2019: 5,8 Prozent) und dem neu gegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit ebenfalls 4 Prozent. Alle anderen Parteien würden zusammen auf 10 Prozent kommen, darunter Volt, Die Partei und die Tierschutzpartei, die etwas stärker sind als die anderen kleineren Parteien.

Mehrheit sieht EU positiv

Mit Blick auf die Europäische Union überwiegen aus Sicht der rheinland-pfälzischen Bevölkerung die Vorteile: 39 Prozent sind der Meinung, dass Rheinland-Pfalz davon profitiere. Mit 37 Prozent sind fast genauso viele der Ansicht, dass sich Vor- und Nachteile die Waage hielten. 13 Prozent sagen dagegen, dass die deutsche EU-Mitgliedschaft Rheinland-Pfalz Nachteile bringe. Während Anhänger der Grünen am häufigsten die Vorteile betonen (70 Prozent), sehen AfD-Anhänger häufiger Nachteile für Rheinland-Pfalz (46 Prozent).

Die vom Politikmagazin «Zur Sache Rheinland-Pfalz» des Südwestrundfunks (SWR) in Auftrag gegebene Umfrage hieß bislang «PoliTrend». Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap unter 1157 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern zur Europawahl ab 16 Jahren. Sie wurden zwischen dem 7. und 14. Mai befragt. Die ausführlichen Ergebnisse sendet das Magazin am Donnerstag ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.