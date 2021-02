Mainz

CDU verlangt Sitzung des Ältestenrats vor neuer Corona-Runde

Die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag fordert vor der nächsten Bund-Länder-Runde zu den weiteren Corona-Maßnahmen am 3. März eine Sitzung des Ältestenrats, um das Parlament „angemessen“ in das weitere Geschehen einzubinden. Die CDU will laut Mitteilung vom Dienstag dabei von der Landesregierung erfahren, mit welchen Inhalten sie in die Beratungen geht und ob sie Initiativen für einen bundesweiten Stufenplan zur Lockerung des Lockdowns unternommen hat. Außerdem fragt die CDU nach konkreten Plänen für Öffnungen in Rheinland-Pfalz und der Position der Landesregierung zu dem in der vergangenen Bund-Länder-Konferenz vereinbarten Schwellenwert der Sieben-Tage-Inzidenz von 35.