Mainz

CDU sieht Verunsicherung bei Feuerwehren wegen Teststationen

Die rheinland-pfälzische CDU hat der Landesregierung eine Verunsicherung der Freiwilligen Feuerwehrleute im Land wegen der geplanten Mithilfe bei Corona-Schnellteststationen vorgeworfen. Die Ankündigung am Freitag sei „unkoordiniert und nicht durchdacht“ gewesen, kritisierte am Montag der CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder. Wichtig sei es, auch die Wehrleiter vor Ort in die Planungen einzubeziehen und allen Helfern ein „verbindliches prioritäres Impfangebot“ zu machen. Zudem dürfe ein solcher Dienst nur freiwillig sein, und es müsse eine Aufwandsentschädigung geben.