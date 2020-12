CDU schlägt „Rettungsplan Gemeinschaft und Soziales“ vor

Archivierter Artikel vom 23.04.2020, 17:20 Uhr

Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hat einen Rettungsplan für von der Corona-Krise betroffene gemeinnützige Organisationen, Vereine und soziale Einrichtungen ins Spiel gebracht. Soziale Angebote in der Fläche müssten trotz der Krise sichergestellt werden, sagte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf am Donnerstag. Die Oppositionsfraktion spricht von einem insgesamt rund 50 Millionen Euro schweren „Rettungsplan Gemeinschaft und Soziales“, der aus Mitteln des Nachtragshaushalts finanziert werden soll.

„Wir bringen unsere Überlegungen bewusst als Diskussionsgrundlage ins Spiel, um die Landesregierung für die schwierige Situation vor Ort zu sensibilisieren“, sagte Baldauf. Die CDU-Fraktion gliedert ihr Konzept, das der Deutschen Presse-Agentur in Mainz vorlag, in vier Pfeiler. Für den ersten plant die Unionsfraktion rund 27 Millionen Euro ein: Vorgesehen sind ein „Vereinshilfe-Fonds“ für eingetragene Vereine ohne angegliederten Wirtschaftsbetrieb sowie Hilfen für freie Kulturschaffende, Kreative und andere Soloselbstständige. Letztere sollen eine monatliche Unterstützung von maximal 1180 Euro für drei Monate bekommen, bei den Vereinen schlägt die CDU-Fraktion 15 Euro pro nachgewiesenem Mitglied vor.

Weitere mindestens zehn Millionen Euro sollen in einem zweiten Pfeiler für Jugendherbergen und ähnliche Beherbergungsbetriebe vorgesehen werden. Auch für Zoos, Tierparks und Tierheime in Vereinsträgerschaft soll es Zuwendungen geben. Acht Millionen plant die CDU-Fraktion zur Unterstützung vor allem von Frauen-, Kinder- und speziell Mädchenberatungsstellen, Interventionsstellen, Frauennotrufen, Frauenhäusern und Beratungsstellen für Prostituierte. In einem letzten Pfeiler spricht sich die CDU-Fraktion für eine „Handlungsreserve“ mit fünf Millionen aus für soziale Dienstleister, Pflegepersonen und Schutzausrüstung in der Eingliederungshilfe.