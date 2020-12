Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 12:00 Uhr

Mainz

CDU schlägt jüngste Kandidatenliste für Landtagswahl vor

Die CDU Rheinland-Pfalz stimmt am Samstag in Ludwigshafen über die jüngste Kandidatenliste der Partei in ihrer Geschichte ab. Die vom Landesvorstand einstimmig beschlossene Liste umfasst für jeden der 52 Wahlkreise einen Direktkandidaten und einen Vertreter (B-Kandidaten), wie die Parteivorsitzende Julia Klöckner am Dienstag in Mainz sagte. Ein Drittel der A-Kandidaten und die Hälfte der B-Kandidaten seien jünger als 40 Jahre. „Ein Generationenwechsel in der Fraktion steht an.“