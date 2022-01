Saarbrücken

CDU Saar will Austausch alter Ölheizungen zusätzlich fördern

Mit finanziellen Anreizen will die CDU im Saarland Bürger bei der Nutzung erneuerbarer Energien unterstützen. Der Bau neuer Solaranlagen auf und an privaten Wohngebäuden soll je nach Größe von 750 bis 2000 Euro gefördert werden, teilte die Partei am Freitag in Saarbrücken mit. Das Potenzial für Photovoltaik sei groß, hieß es im vorgestellten „Klima-Bonus-Programm“. Nach einer Studie werde von den geeigneten Dächern im Saarland bisher nur ein Zehntel genutzt. An der Saar wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt.