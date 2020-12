Mainz

CDU ruft Ministerium zu Klarheit bei Beförderungen auf

Nach der Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion nach der Einstellungs- und Beförderungspraxis in Ministerien hat die Partei zusätzliche Aufklärung von Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) verlangt. „Auch im FDP-Wirtschaftsministerium von Volker Wissing wurden 38 Beförderungen ohne Beurteilungen vorgenommen“, erklärte CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner am Samstag in Mainz. „Wir erwarten vom Juristen Wissing nun eine klare Aussage, ob er sich in seinem Ministerium an Recht und Gesetz gehalten hat.“ Es seien noch viele Fragen offen.