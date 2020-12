Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 12:00 Uhr

Mainz

CDU richtet Wahlkampf auf Regionen in Rheinland-Pfalz aus

Die CDU will in ihrem Wahlkampf zur Landtagswahl in einem Jahr besondere Akzente auf die einzelnen Regionen in Rheinland-Pfalz setzen. Es werde im Wahlprogramm einen allgemeinen Teil für das ganze Land und spezifische Teile für die 14 Regionen zwischen Ahr und Südpfalz geben, sagte der Spitzenkandidat Christian Baldauf am Freitag in Mainz. In jeder Region sei eine Auftaktveranstaltung geplant, gestartet werde damit direkt nach Ostern. Die Partei werde „die Menschen intensiv befragen, wo ihnen der Schuh drückt und dann werden wir daraus Lösungsansätze entwickeln“.