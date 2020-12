Archivierter Artikel vom 23.07.2020, 14:30 Uhr

Mainz

CDU regt „Gründerfonds Rheinland-Pfalz“ an

Mit der Förderung von Firmengründungen und Projekten zur Digitalisierung will die CDU die Corona-Situation für einen Innovationsschub nutzen. Die Landtagsfraktion schlug am Donnerstag in Mainz einen „Gründerfonds Rheinland-Pfalz“ mit Mitteln von zehn Millionen Euro jährlich, einen „Digitalisierungsbonus“ für Unternehmen mit einem Förderbetrag von 10 000 Euro, die Förderung von „Innovationsmanagern“ in Unternehmen sowie eine steuerliche Pauschale für die Arbeit im Homeoffice vor.