Mainz

CDU kritisiert neue Ressortzugehörigkeit der Kulturpolitik

Die CDU-Opposition hat den Ampel-Parteien in Rheinland-Pfalz in der laufenden Regierungsbildung „strukturelle Mängel“ und „Ungereimtheiten“ vorgeworfen. „Die so wichtige Kultur wird zum Anhängsel eines grünen Ministeriums ohne logische Anbindung degradiert“, kritisierte der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Mittwoch in Mainz.