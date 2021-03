Mainz

CDU kritisiert Genehmigungspraxis bei Extra-Schulstunden

Die Schulen in Rheinland-Pfalz erhalten aus Sicht der CDU-Fraktion zu wenige Lehrerwochenstunden für zusätzliche organisatorische und pädagogische Maßnahmen. „Man gibt Schulen nicht das, was sie benötigen, um ihre Arbeit leisten zu können“, kritisierte die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Anke Beilstein, am Mittwoch in Mainz.