Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 17:20 Uhr

Mainz

CDU in Rheinland-Pfalz fordert mehr grüne Dächer

Die CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz will mehr grüne Dächer auf öffentlichen und privaten Gebäuden. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Martin Brandl, forderte die rot-gelb-grüne Landesregierung auf, eine Bestandsaufnahme vorzulegen. Anschließend müssten unter Berücksichtigung der Statik geeignete Flächen erfasst und der Ausbau vorangetrieben werden, forderte Brandl am Montag in Mainz. Dies gelte auch für die Installation von Photovoltaikanlagen. Außerdem müsse es Förderprogramme für private Hauseigentümer geben, um mit Blick auf Neubau und Sanierungen Anreize für begrünte Dächer zu schaffen.