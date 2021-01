Mainz

CDU gegen Öffnung der Grundschulen in der kommenden Woche

Die CDU in Rheinland-Pfalz ist gegen eine Öffnung der Grundschulen in der kommenden Woche. Alle Schulen müssten bis zum 14. Februar geschlossen bleiben, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf am Dienstag in Mainz.