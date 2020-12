Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 14:50 Uhr

Mainz

CDU für deutliche Verbesserungen im Gesundheitsdienst

Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hält mehr Personal und mehr Geld für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) für dringend nötig. Es fehle an Ärzten in den Gesundheitsämtern, viel Personal gehe in den kommenden Jahren in den Ruhestand und es dauere sehr lange, freie Stellen zu besetzen, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Christoph Gensch, am Dienstag. Die Kommunen als Träger der Gesundheitsämter bräuchten dringend mehr Unterstützung vom Land.