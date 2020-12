Archivierter Artikel vom 20.04.2020, 15:20 Uhr

CDU: freiwillige Vorbereitungswoche am Ende der Sommerferien

Saarbrücken (dpa/lrs) – Angesichts des eingeschränkten Schulbetriebs durch die Corona-Krise hat sich die CDU-Fraktion im Saarland für das Angebot einer freiwilligen Vorbereitung in der letzten Sommerferienwoche ausgesprochen, um Schülern die Rückkehr in den Schulalltag zu erleichtern. Dies solle Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr in den weiterführenden Schulen vor allem ein Angebot der Hauptfachlehrer sein, in den Grundschulen sollten die Klassenlehrer die Grundlagen wiederholen. Auch organisatorische Vorarbeit könne geleistet werden.