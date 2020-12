Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 12:10 Uhr

Mainz

CDU: Förderprogramm für Leidtragende der Corona-Krise

Künstler, Freiberufler und Solo-Selbstständige sollen nach einem Vorschlag der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag mit einer zusätzlichen Förderung in der Corona-Krise unterstützt werden. Fraktionschef Christian Baldauf nannte am Freitag einen monatlichen Betrag von 1000 Euro und eine Förderdauer von drei Monaten. Die dafür erforderlichen 50 Millionen Euro sollten noch in den zweiten Nachtragshaushalt aufgenommen werden, sagte Baldauf.