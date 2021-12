Mainz

CDU bietet Regierung Zusammenarbeit bei Entschuldung an

Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag hat der Landesregierung eine Zusammenarbeit bei der angekündigten Übernahme von kommunalen Altschulden angeboten. Die am Mittwoch von Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) angekündigte Schuldenübernahme sollte sich schon im Haushalt 2022 wiederfinden, sagte Fraktionschef Christian Baldauf am Donnerstag in der Aussprache zum Budgetentwurf der Landesregierung.