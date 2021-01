Mainz

CDU bemängelt Regierungsantwort zu Beförderungspraxis

Die CDU-Landtagsfraktion hat am Donnerstag ein Gutachten zur Einstellungs- und Beförderungspraxis der rheinland-pfälzischen Landesregierung vorgestellt. Darin wird die Antwort der Regierung auf eine Große Anfrage der CDU zur Aufarbeitung der Beförderungsaffäre in dem von den Grünen geführten Umweltministerium als unzureichend bemängelt. Die Antwort der Landesregierung lasse Fragen offen, sagte der von der Union beauftragte Würzburger Professor für öffentliches Recht, Ralf Brinktrine. „Das hätte man durchaus auch klarer und präziser formulieren können, damit man einen besseren Einblick in die Sache bekommt.“