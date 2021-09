Mainz

CDU: Antrag auf Untersuchungsausschuss zu Flutkatastrophe

Die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag will ihren Antrag auf einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Juli erläutern. Das Gremium soll die Arbeit verantwortlicher Stellen bei dem Hochwasser mit 134 Todesopfern im Bundesland unter die Lupe nehmen. Den Einsetzungsantrag wollen CDU-Fraktionschef Christian Baldauf und sein Vize Gordon Schnieder am heutigen Dienstag (11.00 Uhr) bei einer auch im Internet übertragenen Pressekonferenz in Mainz vorstellen.