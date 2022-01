Bad Neuenahr-Ahrweiler

Caritas: Bürokratie erschwert Wiederaufbau im Ahrtal

Der Wiederaufbau im flutgeschädigten Ahrtal wird nach Ansicht des Sozialverbands Caritas durch Bürokratie erschwert. „Bauen in Deutschland ist ein hochbürokratisches Verfahren, und in diesem Ausnahmefall ist es nochmal komplizierter“, sagte Richard Stahl von der Geschäftsstelle Ahrweiler am Donnerstag. So könnten zum Beispiel Kitas nicht wieder aufgebaut werden, weil der Standort immer noch nicht feststehe. Hinzu komme, dass es zu wenige Sachverständige für die Begutachtung der Schäden gebe – ohne Gutachten könnten wichtige Anträge nicht gestellt werden. Laut Caritas müssen insgesamt 15 000 Haushalte begutachtet werden.