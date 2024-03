Cannabis-Liberalisierung wird Realität

Begleitet von kontroversen Debatten tritt das Cannabis-Gesetz in Kraft. Damit gelten auch im Saarland neue Regeln – nicht alle aber ab sofort.

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ab Ostermontag ist auch im Saarland für Erwachsene ab 18 Jahren der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum legal. In der eigenen Wohnung sollen dann drei Cannabispflanzen und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt sein. Verboten ist Kiffen aber im öffentlichen Raum – unter anderem in Schulen, Sportstätten und in deren Sichtweite.

Erst zum 1. Juli 2024 sind nicht-kommerzielle «Anbauvereinigungen» für Volljährige erlaubt, in denen dann bis zu 500 Mitglieder Cannabis gemeinschaftlich anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben dürfen – im Monat höchstens 50 Gramm pro Mitglied.

Trotz Kritik auch aus dem Saarland hatte der Bundesrat das Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis passieren lassen. Damit tritt es nun wie geplant zum 1. April in Kraft.