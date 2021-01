Wittlich

Cannabis-Anbau aufgeflogen: 61-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach der Entdeckung einer Indoor-Cannabisplantage ist ein 61-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Im Haus des Mannes aus der Südeifel seien etwa 150 Marihuanapflanzen gefunden worden, 1,4 Kilogramm getrocknete Marihuanablüten und etwa 100 Gramm Haschisch, teilte die Polizei am Dienstag in Wittlich mit. Beamte stießen demnach auch auf – legal – besessene Schusswaffen und Munition. Allerdings seien diese nicht ordnungsgemäß aufbewahrt worden. Der Mann sei nach einem Hinweis in Verdacht geraten, illegal mit Betäubungsmitteln zu handeln. Das Haus des Verdächtigen wurde laut Polizei bereits vergangene Woche durchsucht.