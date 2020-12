Archivierter Artikel vom 02.05.2020, 11:30 Uhr

Cannabis und Messer sichergestellt

Bornheim/Landau (dpa/lrs) – Eine Streife der Polizei hat einen Jugendlichen mit Drogen und einem Einhandmesser erwischt. Die Beamten hatten laut Mitteilung am späten Freitagabend in Bornheim drei Personen vor einem Supermarkt beobachtet, die beim Anblick der Streife hastig Gegenstände zusammenräumten. Zwei seien mit einem Fahrrad geflohen, der 17-Jährige habe an der Flucht gehindert werden können, teilten die Beamten am Samstag in Landau mit.