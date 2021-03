Darmstadt

Cannabis aus dem Automaten: Polizei ermittelt

Vier Männer sollen in Hessen und in Rheinland-Pfalz illegalerweise Cannabisblüten vertrieben haben. Wie die Polizei in Südhessen am Dienstag mitteilte, seien die Blüten über Automaten vertrieben worden, in denen etwa auch sogenannte CBD-Produkte angeboten wurden. Die Automaten hätten sich in Südhessen, im Hochtaunuskreis und in den rheinland-pfälzischen Ortschaften Wöllstein und Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) befunden.