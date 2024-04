Ca. drei Viertel der Saarländer leben von eigenem Einkommen

Anzeige

Saarbrücken (dpa/lrs) – Knapp drei Viertel der Menschen im Saarland haben im vergangenen Jahr ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit bestritten. Das waren laut ersten Ergebnissen des Mikrozensus im vergangenen Jahr 383.000 Menschen, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken am Montag mitteilte. Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. 73 Prozent der Erwachsenen im Alter von 25 bis 64 Jahren lebten demnach hauptsächlich von ihrer Erwerbstätigkeit. Bei den Frauen waren es 66 Prozent, unter den Männern 80 Prozent.

Neun Prozent der Saarländerinnen und Saarländer wurden durch Angehörige finanziell unterstützt. Sieben Prozent bezogen den Angaben zufolge die Mittel für den Lebensunterhalt überwiegend aus öffentlichen Leistungen wie Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld. Weitere fünf Prozent erhielten Renten oder Pensionen, ein Prozent Elterngeld und drei Prozent finanzierten ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch Leistungen wie Sozialhilfe oder Krankengeld. Jeder Hundertste zwischen 25 bis 64 Jahren lebte zum Großteil vom eigenen Vermögen, Kapitalerträgen oder Einkommen aus Vermietung und Verpachtung.

