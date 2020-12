Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 16:30 Uhr

Völklingen

Buttersäure auf Haus geworfen und Familie verletzt

Eine Familie ist am Freitag in Völklingen Opfer eines Säureangriffs geworden. Ein bislang unbekannter Täter warf laut Polizei in den frühen Morgenstunden ein mit Buttersäure gefülltes Glas auf das von der Familie bewohnte Haus im Stadtteil Lauterbach. Dabei zielte er in Richtung eines Schlafzimmers im ersten Stock.