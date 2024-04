Mainz

Verkehr

Busverkehr läuft nach Streik wieder normal

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Bus hält an der Haltestelle am Mainzer Hauptbahnhof. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Einschränkungen durch Streiks im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz in den letzten Wochen können sich Fahrgäste am Montag wieder auf den normalen Busbetrieb einstellen. Wie ein Sprecher vom Verdi-Bezirk Mittelrhein am Montagmorgen bestätigte, ist der Busverkehr seit den frühen Morgenstunden am Montag wieder normal angelaufen. Damit werde ein mehrtägiger Streik ausgesetzt, von dem immer wieder auch Schulbusse betroffen waren. Eine Einigung im Tarifkonflikt gibt es jedoch nicht.