Busunfall mit drei verletzten Schülerinnen

Wie es am Mittwoch weiter hieß, war der vollbesetzte Schulbus auf einer Landstraße aus St. Katharinen kommend unterwegs. Um eine Mülltonne am Fahrbahnrand zu umfahren, habe der Fahrer den Bus leicht in Richtung Fahrbahnmitte gesteuert. In diesem Moment sei das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.

Nach dem Unfall am Dienstag wurden einige der Schulkinder von Angehörigen abgeholt, das Busunternehmen hatte außerdem einen Ersatzbus im Einsatz. Ein Polizeisprecher bezifferte den entstandenen Schaden mit etwa 15 000 Euro.