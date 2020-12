Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 11:20 Uhr

Bußgeldkatalog nichtig: Saarland gibt Führerscheine zurück

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland gibt eingezogene Führerscheine angesichts des Formfehlers bei den härteren Strafen für Raser zurück. Das teilte das Verkehrsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit. Es gehe um Fälle, in denen „das Fahrverbot auf Grundlage des vor dem 28. April 2020 geltenden Bußgeldkataloges nicht ausgesprochen worden wäre“, hieß es.