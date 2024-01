Busfahrer-Streik geht in die nächste Runde: Von Donnerstagmorgen bis Freitagabend steht alles still

Am Montag haben die Busfahrer der privaten Omnisbusbetriebe bereits den Aufstand geprobt. Jetzt geht der Streik in die nächste Runde. Doch Verdi zieht im Tarifstreit die Daumenschrauben an. Diesmal dauert der Ausstand sogar zwei Tage. Und die Gewerkschaft setzt den Arbeitgebern ein Ultimatum.