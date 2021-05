Mainz

Busfahrer drohen mit Streik an sieben Tagen

In Rheinland-Pfalz bahnt sich ein tagelanger Streik im privaten Omnibusgewerbe an. Nachdem die Tarifverhandlungen ins Stocken geraten sind, hat die Gewerkschaft Verdi den Arbeitgeberverbänden Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) am Dienstag eine anhaltende „Blockadehaltung“ vorgeworfen und ein „letztes Ultimatum“ bis zum 4. Juni gestellt. Sollten die Arbeitgeber bis dahin nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren, würden die Mitarbeiter in der Zeit vom 7. bis 13. Juni in den Ausstand treten, drohte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Dienstag.