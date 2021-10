Halle

Bus mit Saarbrücker Fußballfans in Halle angegriffen

Nach dem Drittliga-Fußballspiel Hallescher FC gegen den 1. FC Saarbrücken haben Hallesche Fans einen Shuttlebus mit auswärtigen Fußballanhängern angegriffen. An dem Bus, der die Fans aus dem Saarland am Samstagnachmittag zum Hauptbahnhof bringen sollte, seien zwei Scheiben zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher in Halle. Es sei niemand verletzt worden. Die Fans hätten die Heimreise antreten können.