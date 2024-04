Bus mit 42 Passagieren verliert Reifen während der Fahrt

Während der Fahrt löst sich an einem Bus plötzlich ein paar Reifen. Die 42 Fahrgäste haben Glück im Unglück.

ARCHIV - Ein Polizeifahrzeug steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hinzerath (dpa). Ein mit 42 Fahrgästen besetzter Reisebus hat auf der Bundesstraße 50 in Rheinland-Pfalz während der Fahrt Reifen verloren. Zwischen Longkamp und Hinzerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich habe sich am Dienstag die Zwillingsbereifung hinten links gelöst und sei von der Achse gesprungen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Reifen trafen demnach einen entgegenkommenden Lkw, der im Frontbereich beschädigt wurde. Als der Lkw-Fahrer bremste, fuhr der Laster hinter ihm auf.

Der voll besetzte Reisebus kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrgäste und der Fahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Wieso die Reifen sich lösten, war zunächst unklar. Die Bus-Passagiere fuhren mit einem Ersatzbus weiter, wie es hieß.

