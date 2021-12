Burkardt: Müller und Co. „eher Vorbilder als Kollegen“

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Burkardt bereits sieben Tore erzielt und damit auch mehr als Bayerns Müller (vier) und Leverkusens Wirtz (fünf). Einzig der Gladbacher Jonas Hofmann (ebenfalls sieben Tore) war unter den Deutschen in der bisherigen Liga-Spielzeit so erfolgreich wie Burkardt. „Das ist schön, aber nicht so wichtig“, sagte Burkardt zur Torjägerliste.

