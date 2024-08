Von Kunst und Kuchen bis zu Kostümführungen mit Karl Marx' Ehefrau. Was Museen in Rheinland-Pfalz neben den klassischen Formaten wie Ausstellungen noch alles zu bieten haben.

Das Landesmuseum Mainz befindet sich in der historischen Golden-Ross-Kaserne aus dem 18. Jahrhundert, benannt nach der Pferdefigur auf dem Dach. (zu dpa: «Buntes Veranstaltungsangebot von Museen in Rheinland-Pfalz»)

Das Landesmuseum Mainz befindet sich in der historischen Golden-Ross-Kaserne aus dem 18. Jahrhundert, benannt nach der Pferdefigur auf dem Dach. (zu dpa: «Buntes Veranstaltungsangebot von Museen in Rheinland-Pfalz») Foto: Peter Zschunke/DPA

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Wer Sommerwetter-Kapriolen entfliehen und Kultur abseits des regulären Ausstellungsbetriebs entdecken möchte, hat dazu in Rheinland-Pfalz derzeit einige Möglichkeiten. Viele Museen bieten ein buntes Veranstaltungsprogramm aus Workshops, Lesungen, Kino, Kostümführungen oder anderen Events.

Filmnächte in Mainz

In Mainz etwa beginnen Anfang September die «Filmnächte im Museum» im Innenhof des Landesmuseums. Vom 6. bis zum 15. September erwartet Filmbegeisterte unter dem Motto «Sterne des Südens» ein internationales Programm mit Fokus auf Südeuropa. Von der heiteren Dorfkomödie über eine ernste Emanzipationsgeschichte bis hin zum packenden Psycho-Thriller ist laut dem Veranstalter FILMZ e.V. für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch für Kinder haben die Museen der Landeshauptstadt einiges im Angebot: Die Kunsthalle Mainz lädt zum Beispiel jeden Donnerstag Kinder zwischen sechs und zwölf in eine offene Werkstatt zum Bauen, Malen und Zeichnen ein.

Kunst und Kuchen in Ludwigshafen

Bei Kaffee und Kuchen kann man sich im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen in entspannter Atmosphäre über Kunst austauschen. Mit dabei ist die Kunsthistorikerin Ursula Dann und lässt ihr Hintergrundwissen zu den vorher betrachteten Kunstwerken mit ins Gespräch einfließen. Das Format «Kunst und Kuchen» findet einmal monatlich statt. Der nächste Termin am 12. September steht unter dem Überthema: «Poesie der Elemente: Werden und Vergehen – der Kreislauf des Lebens. Mensch und Natur».

Neben gediegenem Kaffeetrinken kann das Wilhelm-Hack-Museum aber auch etwas politischer: Mit dem Workshop «Queerschnitt» richtet es sich speziell an queere Menschen und lädt am 17. Oktober zum kostenlosen gemeinsamen Collagen Basteln ein. Laut Museumsangaben wird die Collage dabei als Form des Selbstausdrucks erkundet. Auch eigenes Bildmaterial könne mitgebracht werden.

Karl Marx aus Sicht seiner Ehefrau

Auch das Karl-Marx-Haus in Trier verbindet Politik und Kunst und bietet Kostümführungen mit einer Schauspielerin an, die die Ehefrau von Karl Marx mimt. Unter dem Motto «Mensch Marx. Mein Leben mit Karl» berichtet Jenny von Westphalen quasi persönlich von ihrem Leben an der Seite ihres revolutionären Ehemannes. Die nächste Führung ist am 7. September.

Einiges an Kultur gibt es im Spätsommer auch in Koblenz zu erleben. Hier öffnen am 7. September rund 30 Ateliers, Galerien und Museen im Rahmen der Museumsnacht ihre Türen für das interessierte Publikum. Das Mittelrhein-Museum lockt Kinder zudem mit einem Workshop, in dem eine Museumszeitung erstellt wird.