Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Bund-Soforthilfe: Erste Auszahlungen für Kleinunternehmen

Kleinbetriebe und Selbstständige in Rheinland-Pfalz können zeitnah mit Geld aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes rechnen. Wie die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) mitteilte, sind die ersten Auszahlungen vorgenommen worden. „Die Abwicklung der Anträge läuft auf Hochtouren, um den Selbstständigen, Freiberuflern und Kleinunternehmen so schnell wie möglich die nötigen Liquiditätshilfen bereitstellen zu können“, sagte Wirtschaftsminister Volker Wissing. Die ersten Auszahlungen seien am Freitag erfolgt. Anträge auf Soforthilfe könnten weiter bei der ISB gestellt werden.