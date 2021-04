Mainz/Saarbrücken

Bundesweite Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In Rheinland-Pfalz und im Saarland greift seit Mitternacht erstmals die neue Corona-Notbremse des Bundes. Sie sieht bundesweit einheitliche Regeln vor und gilt automatisch, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen bestimmte Werte überschreitet. Entscheidend für alle Schritte sind die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI).