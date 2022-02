Koblenz

Bundeswehrkrankenhaus: Lambrecht lobt Fluthelfer bei Besuch

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat bei ihrem Antrittsbesuch im größten deutschen Militärkrankenhaus die Helfer der Bundeswehr bei der Ahr-Hochwasserkatastrophe gewürdigt. Die Sturzflut mit 134 Todesopfern habe diese Soldaten „wahrscheinlich ziemlich an die Grenze gebracht“, sagte die Sozialdemokratin am Dienstag im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz.