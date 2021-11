Germersheim

Bundeswehr unterstützt Gesundheitsamt im Kreis Germersheim

Nach einer Bitte um Amtshilfe bekommt der Kreis mit der höchsten Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ab Montag Unterstützung der Bundeswehr. Im Gesundheitsamt von Germersheim sollen sieben Bundeswehrangehörige eingesetzt werden, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte. Der Kreis hatte am Donnerstag eine Inzidenz von 495,3 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.